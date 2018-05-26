/ Один погиб, четверо пострадали. «Киа» улетела в кювет на дороге под Троицком

Сотрудники ГИБДД назвали возможную причину произошедшего.

Сегодня, 26 мая, ранним утром на 99 километре автодороги Челябинск-Троицк иномарка по неустановленным причинам вылетела за пределы проезжей части. «Киа Рио» опрокинулась в кювет в Увельском районе. Внутри находилось пять человек. Сотрудники Госавтоинспекции назвали предварительные причины смертельной аварии, ими стали занос и потеря контроля над автомобилем.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир — 54-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте. Еще три пассажира и 43-летний водитель автомобиля с тяжелыми травмами госпитализированы. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Над устранением последствий аварии на место привлекли МЧС — 4 человека и 1 единицу техники.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства смертельной аварии, проводится доследственная проверка.