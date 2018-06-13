/ Стало известно, кто выберет кандидатов на пост нового главы Троицкого района

Назван состав конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии для проведения отбора кандидатов на должность главы Троицкого муниципального района вошли заместитель председателя ЗСО Челябинской области Анатолий Брагин, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона Алексей Фартыгин, а также руководитель управления по внутренней политике правительства Челябинской области Виталий Шиков. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Евгений Голицын.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. — сказано в документе.

Документы от кандидатов принимают с 8 до 22 июня. После этого в муниципалитете назовут имя нового главы. Сейчас временно обязанности исполняет первый заместитель Тимур Мухамедьяров. Предыдущий глава Людмила Шаталова оставила свой пост.