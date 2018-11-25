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Южноуралец случайно подстрелил друга во время охоты

Возбуждено уголовное дело.
сегодня в 15:23
  |  Происшествия
Два южноуральских охотника, отправившиеся за добычей в Курганскую область, неблагополучно закончили вылазку. Заняв позицию и приготовившись стрелять по животному, они открыли огонь. 47-летний мужчина случайно попал в 61-летнего охотника. Мужчине потребовалось экстренное хирургическое вмешательство. На его друга завели уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области.

Мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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