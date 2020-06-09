«Смерч в Челябинской области не такое уж редкое явление»: МЧС объяснили появление вихря

Челябинцы заметили небольшой смерч в одном из районов города.

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В Челябинске 8 июня 2020 года жители заметили смерч. Возле одного из торговых комплексов города необычное явление засняли и выложили в социальные сети. На кадрах записи видно, как в воздухе завис столб пыли, высотой превышающий опору ЛЭП.

Однако ничего необычного данное явление из себя не представляет.

«Смерч в Челябинской области не такое уж редкое явление. Просто в нашем регионе они не принимают столь серьезных масштабов, как в других областях. Подобные завихрения наблюдаются постоянно. Но для того, чтобы смерч нанес какой-то ущерб, вред или разрушения, он должен быть гораздо более крупного размера», — прокомментировал ситуацию для сайта «Первый областной» начальник пресс-службы областного управления МЧС Егор Пахомов.

Кроме того, подобные явления во время сухой и ясной погоды, как правило, не несут большой угрозы.