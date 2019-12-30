На волоске от смерти: что происходило в Магнитогорске в канун Нового года на Карла Маркса, 164

Воспоминания людей, выживших в страшной трагедии.

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Оказавшись на месте трагедии через год, не знающий о ней человек, и не подумает, какие события здесь происходили. Обустроенный сквер и фасад дома с небесным граффити, на котором порхают 39 бумажных птиц — именно столько человек стало жертвами того страшного Нового года.

«Елка уже стояла, дом был украшен, подарки детям спрятаны на балконе», — вспоминает Ольга Фокина.

После того, как они полетели вниз вместе с диваном, она нашла старшего сына и сумела выйти по обломкам на улицу. А маленького Ваню Фокина спустя трое суток нашли спасатели в минуты тишины — это общемировая практика, когда расчистив часть завалов, сотрудники МЧС прекращают шум и останавливают технику, чтобы расслышать голоса жизни.

Шухрат Ульфатов под завалами потерял невестку и трех племянников, но об этом он узнал только после выписки из больницы. Сам мужчина несколько часов пролежал под нависающими плитами, прежде, чем увидел свет от фонаря спасателя.

«Помню еще в больнице, как брили ногу и живот перед операцией, а как затронули ребра — сознание потерял», — рассказывает Шухрат.

Семья Татьяны Кремлевой отмечала 28 декабря юбилей ее мамы, никто и подумать не мог, что в этот раз в полном составе они собрались в последний раз. Рухнувшие бетонные плиты унесли жизни родного брата Татьяны, его жены и двоих детей.

«Если бы я знала, что обнимаю их тогда в последний раз, я бы их никуда не отпустила», — плачет женщина.

Вера Лактионова по сложившейся традиции уехала отмечать Новый год в Троицк к одной из своих сестер, о том, что возвращаться ей некуда, узнала от соседки из другого дома.

«Она мне позвонила и сказала, что моей квартиры больше нет, только моя сиреневая шторка колышется по ветру», — говорит Вера.

Муж Веры Лактионовой по счастливой случайности накануне трагедии взял кота и ушел ночевать в квартиру дочери — чудо, не иначе.

Юлия Шмакова и ее молодой человек в том году снимали квартиру в 6 подъезде дома на Карла Маркса. Девушка до сих пор боится громких звуков.

«В шесть часов утра у нас прозвонил будильник, чтобы вставать на работу, мы отложили его и решили еще „пять минуток“ полежать, но уже через пару вскочили от взрыва», — делится воспоминаниями девушка.

После взрыва молодые люди услышали, как 10 этажей дома устремились вниз, ребята выбежали на улицу, где уже была толпа людей и стояли душераздирающие крики о помощи.

В 7 подъезде 164 дома на улице Карла Маркса на момент обрушения находились 133 человека. Медиахолдинг ОТВ подготовил документальный фильм о магнитогорской трагедии 2018 года. Полную версию можно посмотреть здесь.