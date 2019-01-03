/ Сегодня в Челябинске пройдет акция «Магнитка, мы с тобой!»

Все желающие могут почтить память погибших в трагедии.

Сегодня, 3 января в 15:00, возле памятника «Орленок» пройдет акция «Магнитка, мы с тобой!». Почтить память погибших, поддержать пострадавших в трагедии зовут всех желающих.

Для многих наших соотечественников последний день прошлого года и первые дни нового, стали непростыми. Огромное количество людей все эти дни с состраданием следило за происходящими событиями в Магнитогорске. Общественная палата Челябинской области считает своим долгом почтить память и поддержать тех, кого коснулась эта трагедия. — прокомментировал первый заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

Акция не продлится один день, если вы не успеваете приехать сегодня, то поддержать магнитогорцев, возложить цветы, поставить свечи и мягкие игрушки можно будет и в другие дни.