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/ Огнеборцам не обеспечили доступ к воде во время тушения пожара на автомойке

Огнеборцам не обеспечили доступ к воде во время тушения пожара на автомойке

На ликвидацию огня потребовалось полчаса.
сегодня в 15:49
  |  Происшествия

Клиенты автомоечного комплекса, расположенного под мостами в Ленинском районе, сегодня спасались от пожара. Загорание произошло в комнате ожидания на втором этаже. С первыми признаками горения люди начали эвакуироваться, так что помещение опустело еще до приезда пожарных.

Сложность у огнеборцев вызвало именно тушение пламени. Оказывается, в автомойке не был оборудован доступ к воде для сотрудников пожарной службы. Пришлось использовать гидрант на «Алмазе».

В 11:16 на номер единой дежурно-диспетчерской службы города поступило сообщение о пожаре в автомоечном комплексе, расположенном на Копейском шоссе. На площади 70 квадратных метров пожар был локализован, в 11:46 открытое горение было ликвидировано. Плотный поток автотранспорта затруднял проезд к месту пожара, не все водители проявляли сознательность и пропускали пожарные автоцистерны. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Отметим, что причина пожара не установлена, однако сотрудники автомойки считают виновником печное отопление. Отапливали здание с помощью угля. Возможно, в печной кладке трубы образовались щели или она разрушилась. Разбираться будут дознаватели.

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