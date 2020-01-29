Из-за загрязняющих выбросов закроют автомойку в Челябинске

Прокуратура выявила нарушения в охране атмосферного воздуха.

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Челябинцы неоднократно жаловались на загрязнение воздуха автомойкой ООО «ФИПСтрой», которая расположена в Курчатовском районе Челябинска на улице Бейвеля. По результатам проверки выявлены нарушения обязательных экологических требований при осуществлении предприятием производственной деятельности.

На автомойке используется пиролизный котел, предназначенный для отопления помещения, в процессе эксплуатации которого в воздух выделяются загрязняющие вещества: серы диоксид, азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, взвешенные вещества, бенз(а)пирен, сажа (углерод черный). Работая с 2017 года, компания не подала заявку о постановке на учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

«В отношении юридического лица и директора предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.46 КоАП РФ, которые направлены в Министерство экологии Челябинской области для рассмотрения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокурор обратился в суд с требованием приостановить деятельность автомойки до устранения нарушений.