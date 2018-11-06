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Врачи перинатального центра Челябинска провели уникальную операцию

Медикам удалось спасти жизнь двух детей-близнецов внутри утробы матери.
сегодня в 15:58
  |  Общество

Сложную операцию провели челябинские врачи жительнице Екатеринбурга Дарье Макаровой. Женщине был поставлен диагноз — фето-фетальный синдром. Его суть заключается в том, что у младенцев внутри утробы была одна плацента на двоих, из-за чего происходило неправильное перераспределение крови между детьми. Дарье срочно потребовалась операция, именно поэтому ее доставили в Челябинск

Это было решение врачей. Я наблюдалась в НИИ «Институт охраны младенчества и материнства» в Екатеринбурге, где мне был поставлен диагноз — фето-фетальный синдром, — так как у меня близнецы. Так получилось, что в Екатеринбурге сломался лазер, который позволяет делать подобную операцию. Врачи позвонили сюда и договорились, что меня срочно примут и сделают операцию, поскольку дети могли погибнуть в любой момент. Как только я узнала диагноз, то на следующий день я была в Челябинске, и уже через пару дней сделали операцию. — рассказала сайту «Первый областной» пациентка перинатального центра Дарья Макарова.

Дарья Макарова утверждает, что ее приятно удивил перинатальный центр Челябинска. Помимо современных технологий, ей понравилось теплое и человеческое отношение всех сотрудников центра, начиная от медсестер и санитаров, и заканчивая врачами. Только за этот год в стенах центра провели 4.3 тысячи родов.

Мы по-прежнему принимаем самые тяжелые случаи не только из Челябинской области, но и с соседних регионов. Принимаем пациенток с тяжелыми пороками развития плода, с тяжелыми патологиями, все они находятся у нас, и мы свою функцию как перинатальный центр выполняем. У нас 18% - преждевременные роды, а если брать общую долю всех преждевременных родов в области, то мы принимаем порядка 40%, это достаточно высокий процент. 5 тысяч родов — это наш показатель. У нас есть высокие технологии, которые мы успешно применяем на практике. — рассказал сайту «Первый областной» главный врач областного перинатального центра Юрий Семенов.

Отметим, с 2016 года на территории перинатального центра успешно реализуется программа ЭКО. Только в этом году врачи учреждения провели 460 процедур, а до конца года планируется провести еще 75 циклов.

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