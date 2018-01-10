/ 9-летняя девочка сломала череп во время катания на тюбинге в Красноармейском районе

Родители винят в случившемся тюбинг-центр.

В Красноармейском районе праздничные гуляния закончились больницей для семьи Давыдовых. Их дочь, 9-летняя Алиса, оказалась в отделении нейрохирургии с переломом свода и основания черепа и ушибом мозга средней степени тяжести. Серьезную травму девочка получила во время катания с горы на тюбинге. Она столкнулась с другим отдыхающим, его нога угодила Алисе точно в голову. При этом, как говорят родители, первую помощь пришлось оказывать самим, как и добираться до больницы.

Ни носилок, ничего не было. Муж на тюбинге пытался нести Алису. Но это невозможно, там очень высокая горка. И потом пришли сотрудники центра, я попросила позвать медика. Не оказалось там никакого медицинского персонала, нам сказали, что «скорая» до нас не доедет, потому что далеко от города. Поэтому поехали сами. — рассказала сайту «Первый областной» мама девочки Анастасия Давыдова.

В тюбинг-центре с такой позицией не согласны. Представители утверждают: у них есть аптечка, носилки, костыли. Но все это, по мнению руководителя центра, девочке не было нужно. Она передвигалась самостоятельно после ЧП на горке.

Наш рабочий увидел ситуацию, спустился вниз. Девочке помогли подняться. То, что сейчас рассказывают родители, что ее тошнит, что она теряла сознание — ничего такого ни работники, ни я не видели, на камерах этого нет. До машины родителей, находящейся на стоянке, она шла сама. — прокомментировал сайту «Первый областной» управляющий тюбинг-центром Владислав Ершов.



Родители пострадавшей Алисы готовы судиться с тюбинг-центром, считая, что правила безопасности на горке были нарушены. Они уже начали работу с юристами. Также в ситуации разбирается полиция.