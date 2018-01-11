/ Тюбинг-центр, где сломала череп 9-летняя девочка, проверят в рамках уголовного дела

Следователи ищут виновников ЧП среди персонала.

Следственный комитет заинтересовался ситуацией с 9-летней школьницей, которая получила травму во время катания на тюбинге. Из центра зимних развлечений школьницу увезли в больницу с переломом основания и свода черепа. Следователи узнают, действительно ли в случившемся виноват тюбинг-центр, или причины травмирования были иными. Мероприятия будут проводить в рамках уголовного дела.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека» УК РФ. По предварительным данным, девочка получила травмы на спуске при столкновении с другим человеком. — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Руководитель следственного управления взял расследование дела на контроль. В данный момент устанавливаются обстоятельства ЧП и лица, причастные к этому.

Напомним, 9-летняя школьница получила травму во время каникул. По словам ее родителей, должной помощи от тюбинг-центра они не получили. Отцу девочки пришлось везти ее в больницу: в центре не оказалось медика, приехать на место ЧП «скорая» не могла. Представители тюбинг-центра это опровергают. По их данным, девочка сама смогла дойти до машины, а помощи родители не просили. В ином случае медицинский персонал, дежурящий в центре, обязательно бы помощь оказал.