Исполнительный директор, по вине которого школьница пострадала при катании на тюбинге, пойдет под суд

Девочка пострадала на базе отдыха «Теремок».

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В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении исполнительного директора предпринимателя, по вине которого пострадала 11-летняя девочка. Школьница получила травмы во время катания со склонов на тюбинге.

Ответственное лицо не обеспечило меры безопасности при катании. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

«20 января 2020 года в Увельском районе Челябинской области, на территории базы отдыха „Теремок“, 11-летняя девочка, будучи не ознакомленной с правилами и инструкцией по безопасному применению услуги катания со склонов с использованием спортивно-развлекательного инвентаря — тюбингов, без защитного шлема выехала за пределы трассы. В результате чего получила серьезные травмы», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.