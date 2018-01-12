/ Две челябинки предприняли неудачную попытку продать 13-летнего ребенка за 1,5 миллиона

Девочку хотели отправить в сексуальное рабство.

Накануне правоохранители задержали в одном из ресторанов Москвы двух челябинок во время купли-продажи 13-летнего ребенка. Девочку, по легенде, должны были передать в сексуальное рабство. Подростка оценили в 1,5 миллиона рублей.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении двух женщин. Они подозреваются в совершении преступления по статье 127.1 УК РФ «Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего». — сообщили сайту «Первый областной» в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Отметим, что женщины во время допроса частично признали свою вину. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

