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Чебаркулец сломал палец, катаясь с горки

Подросток попал в яму в ледовом городке.
сегодня в 11:53
  |  Происшествия
14-летний подросток получил закрытый перелом 31 декабря. При спуске он попал в яму прямо посреди ледовой горки. Серьезность травмы пострадавший мальчик и родители поняли только на следующий день.

Домой сын едва пришел, на ногу наступить почти не мог. Сначала мы думали, что это сильный ушиб, но нога стала опухать. Первого января мы обратились в приемный покой, где нам сделали снимок и выяснилось, что сломан палец на правой стопе, — рассказывает мама пострадавшего подростка.
Напомним, ледовый городок в Чебаркуле стал «проблемным» после срыва сроков сдачи. Индивидуальный предприниматель, выигравший аукцион на возведение, не справился с работой в положенный срок и заключил договор субподряда с местным МУПом. Сейчас решается вопрос о внесении предпринимателя в список недобросовестных.
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Настя
21:16, 04.01.2018
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет.
Зовyт Настя, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная))
Фoто и телeфон в анкeте >>> goo.gl/cyJDic

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