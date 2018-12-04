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/ Соседка отгрызла женщине палец из-за шумящих детей

Соседка отгрызла женщине палец из-за шумящих детей

Пострадавшая утверждает, что ее фалангу съели.
сегодня в 10:42
  |  Происшествия

В Челябинске соседи устроили жестокую расправу над женщиной и ее другом. Объяснили все тем, что дети пострадавшей слишком шумели. Соседи вломились в открытую дверь, избили мужчину и хозяйку квартиры. Как рассказали друзья пострадавшей, мужчине сломали челюсть, женщине — откусили палец. Имеется заключение врачей, где сказано, что на четвертом пальце правой кисти отсутствует ногтевая фаланга.

Сорвали золотую цепь, разбили телефон, и палец так и не нашли, потому что эта женщина его съела. До этого несколько месяцев назад от них неоднократно поступали угрозы расправой. Все это видела пятилетняя дочь и получила психоэмоциональную травму. Не спит, боится, что придут зомби, и она снова увидит всю квартиру в крови. — рассказала подруга пострадавшей.

На место вызвали полицию, чтобы в произошедшем разбирались компетентные люди.

Факт произошедшего подтверждаем. Заявление зарегистрировано, проводится проверка. — прокомментировали сайту «Первый областной» в УМВД города Челябинска.

Пострадавшая и ее друзья боятся, что соседей за содеянное не накажут.

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