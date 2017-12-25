/ 76-летний пенсионер сломал бедро после лихого спуска на горных лыжах

Травмированного мужчину увезли спасатели.

Лихой лыжник из горнозаводской зоны, решивший вечером 24 декабря прокатиться с горы, оказался в больнице с переломом. Любителю горных лыж 76 лет. Для катания он выбрал спуск недалеко от железнодорожной станции, отправился туда с друзьями. Один из спусков оказался неудачным — мужчина сломал бедро.

Товарищи пострадавшего вызвали спасателей и спустили его с горы в избушку, которая находилась неподалеку. Прибыв на место, спасатели осмотрели мужчину и транспортировали его на санках-носилках к машине скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. — рассказала сайту «Первый областной» начальник пресс-центра Поисково-спасательной службы Челябинской области Эльмира Гарипова.



Отметим, что перелом бедра — серьезная травма для человека. Пожилые люди переносят ее хуже, потому что перелом подразумевает постельный режим, а это влияет на работу артерий и сосудов, настроение, общий тонус организма.