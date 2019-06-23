/ Мотоциклист не поделил дорогу с такси в центре Челябинска

ДТП случилось на улице Энгельса.

Авария с участием мотоцикла и «Яндекс.Такси» произошла 22 июня в самом центре Челябинска. На улице Энгельса два транспортных средства не смогли поделить дорогу. Как такое вышло, гадают даже очевидцы: по их словам, проезжая часть была практически пустой. Тем не менее мотоциклист смял левую дверь машине и разбил свой транспорт.

Мотоциклиста не видно, только шлем валяется. Видимо, врачи осматривают — на месте стоит реанимобиль. Похоже, мотоциклист влетел в машину такси. Она на «встречке» стоит с багажником открытым. Возможно, таксист перестраивался. — приводит группа «Типичный Челябинск» слова очевидца.

Водителю потребовалась медицинская помощь, но все закончилось благополучно. Погибших в ДТП нет.