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Четверо детей пострадали в тройной аварии в Челябинской области

Столкнулись микроавтобус и две легковых машины.
сегодня в 09:33
  |  Происшествия

Смертельное ДТП с участием трех машин произошло в воскресенье, 23 июня в Магнитогорске. На шоссе Космонавтов, столкнулись микровтобус марки «Пежо» и две «Лады Гранты».
Всего в аварии пострадали восемь человек. Один из них, водитель одной из отечественных легковушек, скончался на месте происшествия.

В автоаварии от полученных травм водитель одного из отечественных автомобилей скончался на месте происшествия. С телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы семь граждан, в том числе четверо несовершеннолетних. В дальнейшем два мальчика, 2011 и 2014 годов рождения, отправлены на амбулаторное лечение. Две девочки, 2008 и 2014 годов рождения с различными травмами находятся в медицинском учреждении. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

На данный момент сотрудники ГИБДД Магнитогорска устанавливают все обстоятельства произошедшего. Меж тем, в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области уточнили, что из четырех пострадавших детей в больнице осталось двое. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

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