Слепую пенсионерку спасли из пожара в центре Челябинска

Самостоятельно на улицу выбрались мать с грудным ребенком.

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ЧП произошло утром 28 января на улице Труда в Челябинске — пожар вспыхнул в жилом доме. Загорелась квартира на втором этаже трехэтажки.

Прибывшие спасатели эвакуировали пожилую женщину, которая плохо передвигается и ждала помощи внутри. Ранее самостоятельно на воздух вышла женщина с трехмесячным малышом. Ребенка направили на обследование в больницу. Сотрудники МЧС вывели из задымленного помещения еще трех человек. Также через окно вызволили незрячую пожилую женщину.

«По предварительной версии причиной пожара послужило короткое замыкание электробытового прибора — телевизора. К месту происшествия направлены сотрудники отделения дознания», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Южноуральцам напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования.