8000 раз пожарные зря выезжали на вызовы в Челябинской области

Ложные сигналы поступали из социально-значимых объектов.

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В Челябинской области пожарным пришлось более 8 000 раз за год выехать по ложным вызовам. Тревога поступала с социально значимых объектов, где установлены автоматические извещатели: образовательные, медицинские и другие учреждения.

Если противопожарная система срабатывает, то вызов диспетчеру поступает напрямую. Часто оказывается, что причиной сработки было несоблюдение правил пожарной безопасности: курение на территории учреждения, задымления из-за подгорания пищи и иные действия, которые влекут за собой сигнал на пульт пожарных.

«По итогам 2019 года среди муниципалитетов первое место по ложным тревогам безоговорочно занимает Челябинский городской округ — 2785 случаев, второе место у Магнитогорского городского округа — 1440 случаев, третье место у Миасского городского округа — 536 случаев. Если говорить непосредственно об объектах, то тройка сомнительных лидеров выглядит следующим образом: МУЗ "Городская больница № 1 им. Г. И. Дробышева" в Магнитогорске — 58 раз; гостиница "Малахит" ОАО "Гостиничное хозяйство" в Челябинске — 51 раз; ГБОУСПО "Ашинский индустриальный техникум" в Аше — 39 раз», — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

За 2020 год огнеборцы успели выехать на 401 ложный вызов.

Избежать данной ситуации можно только строго соблюдая правила пожарной безопасности, извещая спасателей о том, что на объекте ведется ремонт и возможна сработка, а также своевременное техобслуживание системы оповещения.