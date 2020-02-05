Пенсионерам, которые девять месяцев обогревались лишь горелками, наконец-то подключили к газу

В ситуации им помог разобраться депутат Госдумы Владимир Бурматов.

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Двое пенсионеров из села Исаково — Александр Андреевич и Зоя Ивановна 9 месяцев ждали подключения своего дома к газовому отоплению. Хотя все дома вокруг уже давно подключали голубое топливо, двум ветеранам приходилось каждый день топить печку углём и включать самодельные газовые горелки, чтобы в доме было хоть как-то тепло.

Их историю рассказали корреспонденты медиахолдинга ОТВ, после чего в дом пенсионеров приехал депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов. Он ужаснулся, увидев кучу нарушений техники безопасности, ведь газовый баллон находился на расстоянии вытянутой руки от печки с открытым огнём. Но деваться им было некуда. Поэтому Владимир Бурматов поставил всю ситуацию на свой личный контроль. Газовики до пятницы, 7 февраля, обещали подключить дом Александра Андреевича и Зои Ивановны к газу, хотя договор был заключён ещё в апреле.

Старики уже и не рассчитывали, что это произойдёт так быстро. Но уже сегодня, 5 февраля, к ним приехали газовики и стали подключать к газовому отоплению именно их дом.

«Думали, что опять обманут. В понедельник не приехали, во вторник не приехали. А сегодня случилось чудо. Вообще не ожидали», — поделилась Зоя Ивановна.

А вот Александр Андреевич признался, что пока не уберёт самодельную газовую горелку. Но надеется, что пользоваться ею больше не будет. И теперь пенсионеры ждут Владимира Бурматова на чаепитие в уже тёплом доме.