В Златоусте состоялся Открытый Чемпионат области по настольному теннису среди слепых

Поучаствовать в нем в Челябинскую область приехали незрячие люди из соседних регионов.

Послушать 00:00

В Челябинской области прошел Открытый Чемпионат по настольному теннису среди слепых. Принять участие в нем приехали спортсмены из разных уголков России, в том числе из Хакасии, Удмуртии и Башкирии.

«Чемпионат проходит уже в шестой раз. Поскольку он открытый, принять в нем участие могут все желающие. Это важно, когда люди с особыми показателями могли заниматься спортом. У них свои столы, специальные музыкальные мячи», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ помощник сенатора Маргариты Павловой Евгения Зинурова.

Состязание для слабовидящих и незрячих проходит на специальном столе для настольного тенниса. У него большая перегородка, высокие борты и есть специальная луза, которую игрок должен защищать от противника.

«Я занимаюсь уже четвертый год, с тех пор как в Верхнем Уфалее выиграли стол по гранту. Выступала на областных соревнованиях, были призовые места, участвовала и во Всероссийских соревнованиях. Для того, чтобы играть, нужен хороший слух и хорошая реакция. Необходимы постоянные тренировки», — рассказывает Любовь Аксенова.

Помимо спортивного интереса, подобные соревнования привлекают и возможностью пообщаться.

«Это полезно, потому что редко где-то вы можете увидеть такое количество тотально слепых людей. Как правило, они сидят дома. Сюда же, например, трое тотально слепых приехали из Ижевска, без сопровождения. Это не единичный случай. Людям нравится, они реабилитируются, развиваются», — отмечает председатель регионального отделения Федерации слепых Челябинской области Алексей Дьяконов.

Спортсмены подтверждают, возможность пообщаться, заняться чем-то новым и встретить единомышленников, помогает социально адаптироваться и чувствовать себя намного лучше.