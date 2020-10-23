Следствие установило причину смерти младенца, мать которого инсценировала его похищение

Женщину и ее сожителя задержали по подозрению в убийстве.

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Следственные органы СК РФ по Челябинской области задержали 24-летнюю местную жительницу и ее 29-летнего сожителя по подозрению в убийстве. Это именно те люди, которые накануне разыграли сцену похищения ребенка в Металлургическом районе, а позже признались, что сбросили уже мертвого малыша в реку Миасс. Причиной задержания стали результаты экспертизы, которая показала причину смерти семимесячного младенца.

«По версии следствия, в октябре 2020 года в квартире, расположенной в городе Челябинске, подозреваемые нанесли множественные удары в область головы 7-месячному сыну женщины, ставшие причиной его смерти. Затем с целью сокрытия тела ребенка сбросили его в реку Миасс. Следствием решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения», — сообщает СУ СК РФ по Челябинской области.

Помимо этого, следственными органами СК РФ по Челябинской области было возбуждено еще одно уголовное дело. За бездействие и недолжное осуществление надзора за неблагополучной семьей по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») ответить предстоит должностным лицам органов социальной защиты.

Напомним, жуткая история сегодня, 23 октября, взорвала СМИ не только Челябинской области, но и всей России. 24-летняя жительница Челябинска 22 октября обратилась в отдел полиции с заявлением о похищении ребенка. Женщина рассказала, что на нее напали сзади в Металлургическом районе города, когда она очнулась, исчезла переноска с сыном, деньги и телефон. Позже следователи выяснили, что похищение было инсценировано. Горе-мать и ее сожитель таким образом пытались скрыть смерть семимесячного малыша, тело которого к тому моменту они уже сбросили в реку Миасс. Смерть младенца, по их словам, наступила несколькими днями ранее.