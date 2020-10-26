Жители Челябинской области заметили рост цен на сахар

Ситуацию разъяснили в ФАС России.

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Всё чаще жители Челябинской области стали жаловаться на то, что цены на сахар в магазинах заметно подскочили. Произошло это не только с ценами розничными. Предприниматели отметили рост и на оптовых складах. В пресс-службе Челябинского УФАС объяснили, что на самом деле цены не возросли, а просто восстановились до уровня 2015 года.

Так, с 2015 по 2020 годы цены на сахар по сравнению с другими продуктами были значительно ниже, а в сезоне 2019/2020 достигли минимальных семилетних значений. Всё это потому, что товарные запасы дошли до максимальных исторический значений. Однако снижение цены сделало своё дело и перепроизводство продукции привело к сокращению посевных площадей.

«Эти факторы, а также неблагоприятные погодные условия, которые значительно сократили урожайность сахарной свеклы, привели, по данным аналитиков, к снижению объема производства сахара в 2020 году. В результате после минимально низких цен в прошлых сезонах текущие цены на сахар восстановились до уровня сезона 2015/2016 годов»,— сообщили в Челябинском УФАС.

Кроме того, по словам заместителя руководителя ФАС России Павла Заборщикова, думать о том, что в регионах будет дефицит сахара, не следует: собранного урожая хватит для производства и потребления продукта внутри страны. Тем не менее ситуация поставлена на контроль ведомства.