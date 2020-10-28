Как можно было предотвратить смерть младенца, найденного в реке Миасс, обсудят в «Большой студии»

Ведущие и гости программы выяснят, почему с семимесячным малышом произошла жуткая трагедия.

Послушать 00:00

Смерть младенца и попытка инсценировать его похищение потрясли всю Челябинскую область. Трагедия произошла на прошлой неделе, мать сбросила тело своего умершего ребенка в реку Миасс, чтобы избежать ответственности.

Жуткая история станет главной темой программы «Большая студия». Вместе с Анастасией Плотниковой, Даниилом Вычегжаниным и экспертами выясним, как можно было предотвратить гибель ребенка и где были близкие мальчика, с которым так жестоко обошлась собственная мать. Смотрите выпуск на телеканале ОТВ в 22:00.

Напомним, 22 октября жительница Челябинска обратилась в полицию с заявлением о похищении ребенка. 24-летняя мать заявила, что сына украли прямо на улице. Позже она призналась, что малыш умер дома, а его тело она сбросила в реку Миасс.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в убийстве была задержана мать семимесячного младенца и ее 29-летний сожитель. Тело ребенка извлекли из воды и направили на экспертизу. По версии следствия, мальчик скончался от множественных ударов в область головы.

Добавим, что по данной истории расследуется еще одно уголовное дело. За бездействие и недолжное осуществление надзора за неблагополучной семьей по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») ответят должностные лица органов соцзащиты.