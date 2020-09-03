Следственный комитет завершил расследование дела Вадима Белоусова о взятке в 3 миллиарда

В истории замешан экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич.

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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова и глабвуха «Первого хлебокомбината» Маргариты Бутаковой. Оба фигуранта обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

В деле также замешан бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, считает следствие. По данным федерального СК, с 2010 по 2014 годы Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова, в составе ОПГ совместно с экс-главой региона, получили взятку в 3 миллиарда рублей.

«2010 по 2014 годы Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами на территории Москвы и Челябинска получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за оказание общего покровительства в сфере распределения государственных заказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей»,— рассказали представители СК России.

Привлечь Вадима Белоусова к уголовной ответственности позволило лишение его депутатской неприкосновенности. Добавим, что Михаил Юревич на данный момент объявлен в международный розыск. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.