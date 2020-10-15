Чиновник из Нагайбакского района подозревается в махинациях на 11 миллионов рублей

Мужчина получил субсидию на основе фиктивных документов, предоставленных в региональный минсельхоз.

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В Челябинской области сельский депутат подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Ему инкриминируют махинации для получения субсидии в рамках госпрограммы.



Уголовное дело по этой статье возбудили в отношении чиновника из Нагайбакского сельского поселения. По информации регионального Следственного комитета, подозреваемый, будучи руководителем сельхозпредприятия, в 2017—2018 годах предоставил в министерство сельского хозяйства Челябинской области фиктивные документы. На их основании он и получил субсидию.

«Подозреваемый, являясь руководителем сельхозпредприятия, предоставил в министерство сельского хозяйства Челябинской области фиктивные документы о якобы понесенных расходах в сумме более 11 миллионов рублей на проведение агротехнических работ. На основании фиктивных документов в рамках государственной программы „Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017—2020 годы“ им была незаконно получена субсидия на возмещение расходов в сумме более 5,8 миллиона рублей»,— сообщили «Первому областному» в следственном управлении СК России по Челябинской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Отмечается, что преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по региону. Они же осуществляют оперативное сопровождение дела. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Также решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.