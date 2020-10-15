Завершено расследование уголовного дела бывшего главы Миасса Станислава Третьякова

Экс-градоначальника обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки.

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Следственный комитет России по Челябинской области завершил уголовное дело в отношении бывшего главы Миасса Станислава Третьякова. Его обвиняют в преступлениях, совершённых восемь лет назад.



Расследование дела проводилось по пунктам «в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и пунктам «б, в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») Уголовного кодекса России. По версии СК, Станислав Третьяков в 2012 году получил две взятки за аренду нежилых помещений и передачу их в собственность. Общая сумма подкупа составила почти полмиллиона рублей.

«Обвиняемый получил взятку от предпринимателя в сумме более 140 тысяч рублей за предоставление в аренду земельных участков. Также в указанный период он получил взятку в сумме 300 тысяч рублей от предпринимателя за передачу в собственность управляющей компании нежилых помещений. Впоследствии, превышая должностные полномочия, он незаконно инициировал процедуру передачи жилого фонда от указанной управляющей компании для обслуживания в другой коммунальной организации», — рассказали «Первому областному» в СУ СКР по Челябинской области.

Следствие заявило о достаточном сборе доказательной базы. Далее дело будет передано в прокуратуру, которая утвердит обвинительное заключение.