Следственный комитет проводит проверку по факту смерти новорождённого в Челябинской области

Ребёнка нашли на берегу реки Атлян.

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Тело новорождённого ребёнка обнаружили местные жители села Нижний Атлян Челябинской области на берегу реки. В пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области сайту «Первый областной» прокомментировали ситуацию.

«По факту обнаружения тела новорождённого мальчика проводится доследственная проверка. В настоящее время нет оснований утверждать, что смерть ребёнка носит криминальный характер. Причина смерти устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято решение»,— рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области по взаимодействию со СМИ полковник юстиции Владимир Шишков.

Напомним, труп малыша на берегу реки Атлян нашла местная жительница, когда гуляла с собакой. По её словам, скорее всего, после рождения ребёнка положили в тёмный пакет, а затем оставили около воды. Пока неизвестно, погиб ребёнок уже после рождения или родился мёртвым. Также разыскивается его мать.

Подробнее об инциденте можно узнать здесь.