Бизнесмен из Челябинска задолжал государству 73 миллиона рублей

Предприниматель погасил долг только после вмешательства следственного комитета.

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Челябинский предприниматель уклонился от налогов на 73 миллиона рублей. Именно такой была неоплаченная сумма. Действия с декларацией подозреваемый совершал в 2015-2016 годах. Он предоставлял в налоговую сведения с искусственным убытком.



В итоге к расследованию подключился следственный комитет. На предпринимателя было заведено уголовное дело по части 2 статьи «Уклонение от уплаты налогов или сборов с физического лица».

«По данным следствия, подозреваемый в 2015-2016 годов при предоставлении налоговой отчетности, направил в налоговые органы сведения с искусственно сформированном убытком по финансовым операциям. Сумма неоплаченных налогов составила более 73 млн. рублей»,— раскали в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

Однако затем подозреваемый возместил ущерб. Сейчас уголовное преследование в отношении бизнесмена прекращено. Следственным комитетом вынесено постановление по основанию, предусмотренному частью 1 статьи 28.1 УПК РФ.