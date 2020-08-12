Годовалый ребёнок задохнулся во время еды в Аргаяшском районе

Проверку по факту гибели проводит следственный комитет.

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В Челябинской области умерла годовалая девочка. Инцидент произошёл во вторник, 11 августа. Ребёнок из деревни Новая Соболева поперхулся и начал задыхаться во время приёма пищи.



Именно так утверждает мама погибшей девочки. Ребёнка доставили в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь девочки. Проверку по факту происшествия проводит следственный комитет региона.

«В лечебном учреждении Аргаяшского района скончалась годовалая девочка, доставленная из деревни Новая Соболева. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено. Со слов матери ребенка, девочка поперхнулась при приеме пищи и начала задыхаться. Проведенные реанимационные мероприятия, не смогли спасти жизнь ребенка»,— сообщил «Первому областному» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.