Следственный комитет начал проверку после смерти шахтера в Сатке

Рабочий получил смертельные травмы после опрокидывания погрузочно-доставочной машины.

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Доследственная проверка начата по факту смерти машиниста в шахте «Магнезитовая». Трагедия произошла утром в среду, 16 сентября, в Сатке.

«По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы в результате опрокидывания погрузочно-доставочной машины, за управлением которой находился. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, «Первому областному» представители «Магнезита» ответили, что причины трагедии выяснят в ходе расследования внутри предприятия. Коллектив также выразил соболезнования родным и близким 48-летнего погибшего.