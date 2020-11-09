Челябинского ветеринара подозревают в получении взятки

По версии следствия, мужчина более двух лет выдавал справки на мясную продукцию без проведения осмотров.

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Ветеринар из Челябинска подозревается в получении взяток. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудника ОГУП «Челябинская ветстанция». По данным ведомства, в течение более чем двух лет мужчина получал от одного из предпринимателей деньги за выдачу справок без проведения проверки.



«В период с июня 2018 по май 2020 годв подозреваемый получил от предпринимателя взятки на сумму 30 000 рублей за оформление ветеринарных справок на мясную продукцию без проведения фактического осмотра»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Сейчас следствие собирает все необходимые доказательства по делу и устанавливает обстоятельства преступления. Расследование продолжается. Отмечается, что само преступление выявлено сотрудниками областного ГУ МВД России, они же осуществляют его оперативное сопровождение.