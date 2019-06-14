/ Следователи задержали младшего сына экс-вратаря «Трактора» по подозрению в убийстве

Ранее по тому же обвинению был задержан старший сын Максима Соколова.

Правоохранители задержали 15-летнего Арсения Соколова, сына экс-вратаря сборной России, петербургского СКА и челябинского «Трактора» Максима Соколова. Его подозревают в убийстве собственной матери. Об этом заявил представитель следственного комитета.

По подозрению в совершении преступления следователем СКР в процессуальном порядке задержан 15-летний сын погибшей женщины. Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого, в ходе допроса он подробно изложил свою версию событий. — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Ленинградской области.

В следственном комитете подчеркнули, что сотрудники ведомства произвели осмотр места происшествия, зафиксировав обстановку в доме, а также изъяли предполагаемое орудие убийства. Кроме того, следователи опросили самого Максима Соколова и проживающих рядом соседей.

Напомним, о том, что в семье прославленного вратаря, а ныне тренера случилась трагедия, стало известно в четверг, 13 июня. В убийстве женщины также подозревается старший сын Максима Соколова.