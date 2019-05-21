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/ Следователи выяснят, кто виноват в нападении собак на школьницу в Челябинской области

Следователи выяснят, кто виноват в нападении собак на школьницу в Челябинской области

Ребенок находится на амбулаторном лечении.
сегодня в 15:13
  |  Происшествия

Ситуацию в Златоусте, когда на девочку набросилась стая собак, разбирают следователи. Они проверят, кто должен контролировать бездомных животных, заниматься их отловом и предупреждать распространение по территории города.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительной информации, девочке оказана необходимая медицинская помощь, она проходит амбулаторное лечение. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ КР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, у 8-летней девочки, на которую напали собаки, не искусано только лицо. Она успела закрыть его руками. Путь девочки в больницу и назад, на процедуры, обеспечит администрация Златоуста.

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Комментарии

Янузаков Ринар
15:35, 21.05.2019
Выяснят, что девочка сама виновата, НО это проблему не решает!
Ольга Кож-Гагарина
15:32, 21.05.2019
Зоозащитники,ведь после стерилизации кусаться то они не перестают

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