/ Собаку выбросили с балкона в Челябинске

Животное погибло.

Жительница Металлургического района Челябинска стала свидетелем зверского обращения с собакой. Женщина заявляет, что 21 мая услышала, как животное скулит, но не придала этому значения, а потом раздался шлепок. Это животное упало на асфальт с 3 или 4 этажа. Женщина считает, что собаку сбросили.

Переходя дорогу, услышала, как на 3 или 4 этаже скулит собака. Ну, такое бывает, они в одиночестве скулят. Перешла дорогу — и тут же услышала шлепок на асфальт. Повернула голову и увидела, что это бала выброшенная собака. Она не двигалась. Я посмотрела наверх и увидела, как женщина быстро уходит с балкона.

— рассказала сайту «Первый областной» Любовь Мельгаф.

Женщина не зафиксировала произошедшее, труп собаки быстро убрали. В полицию Любовь Мельгаф также не обратилась.