/ Девочку едва отбили у стаи агрессивных собак в Челябинской области

Животные держат в страхе весь двор.

В Челябинской области девочка стала жертвой своры собак. Псы напали на ребенка на улице Златоуста. 8-летняя девочка шла в музыкальную школу по знакомой дороге, когда ее окружили собаки. Как рассказала сама девочка, она не заметила животных и потому не успела убежать.

Собаки начали возить меня по кругу. Я руками лицо закрыла, не видела, что собаки делают. Потом вышел дяденька, и собаки разбежались. Собак было много, я их раньше видела.— рассказала телеканалу «Домашний» в Златоусте пострадавшая девочка.

Девочка оказалась полностью искусана, не пострадало только лицо. На всем теле рваные раны, которые зашивали в больнице или обрабатывали, накладывая повязку. Девочке также поставили укол от бешенства, теперь ее ждет курс лечения.

Если бы не доблестные соседи, не знаю, что бы у меня с ребенком было. Соседи вызвали «скорую», мы от нее узнали, что произошло. Я на работе в это время была. Мы уже и стороной этих собак обходим. Они такие огромные! Их надо куда-то убирать. Не дело, что они бегают. Тут везде молодежь, дети маленькие, и большие собаки. — сообщила сайту мама девочки Марина Егорова.

Женщина пожаловалась, что дочь нужно возить на процедуры на машине, к тому же нужна консультация психолога. Предоставить транспорт и врача пообещал глава городского округа Вячеслав Жилин. Он также поручил заняться отловом собак в этом дворе.

В этом дворе собак частично отловили, отвезли к ветеринару. Вообще контракт на отлов и содержание собак в городском округе заключен. Отлов начался еще в середине апреля, собаки передаются на передержку зоозащитникам «Подари жизнь», но пока в малом количестве из-за временного отсутствия муниципальных вольеров. Этот вопрос в настоящее время решается. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Златоустовского городского округа.

При этом представители организации по защите животных отмечают, что на территории города нет пункта, где бы собак можно было держать после стерилизации.

Нам негде собак содержать и не на что. Мало того, что мы их отлавливаем сами и за свой счет, возим на своей машине, тратим деньги на содержание, мы их дальше должны выпускать. Но некуда. Нам помогают жители города в отлове и содержании собак, но временное содержание у нас не резиновое, и нам придется их отпускать сюда же во дворы. — рассказала представитель общественной организации «Подари жизнь» Люция Мурашова.

Муниципальный пункт временного содержания животных должен быть создан в Златоусте до конца июля.