/ Жестокой мамой, укусившей младенца, заинтересовались следователи

Обстоятельства госпитализации малыша тщательно изучат.

Представители следственного комитета оперативно отреагировали на сообщение о маме, бившей и кусавшей своего ребенка, опубликованное в СМИ. Однако правоохранители в первую очередь хотят разобраться с первопричиной ситуации. 3-месячный мальчик оказался в больнице, потому что мама его уронила.

В январе 2019 года в лечебное учреждение города Магнитогорска с диагнозом «травма головы» поступил 3-месячный мальчик, который впоследствии был переведен для оказания медицинской помощи в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. По данному факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится процессуальная проверка. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Как только проверка будет завершена, следователи примут процессуальное решение. Пока же устанавливаются обстоятельства произошедшего. В проблему также оперативно вмешались специалисты Минсоца и Минздрава. Сейчас ребёнка изолировали от матери и лечат.

Напомним, о жестокой маме рассказали пациенты больницы. Они заметили, что ее ребенок очень пугливый. Кроме того, на голове у малыша были шишки — следы операции. Но маму это не останавливало, она била своего сына по лицу и даже один раз укусила.