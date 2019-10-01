Бросил младенца на асфальт: челябинца будут судить за покушение на жизнь сына

Пьяный мужчина едва не убил его во время ссоры с матерью ребенка.

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В Челябинске предстанет перед судом 25-летний местный житель, который бросил своего месячного сына на асфальт. Мужчина обвиняется в покушении на убийство малолетнего.

По версии следствия, пьяный челябинец поссорился с матерью своего ребенка и выхватил малыша из ее рук. Он угрожал убить младенца. Женщина вызвала полицию, прибывшие сотрудники задержали дебошира.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, конфликт произошел днем 10 июля около одного из домов Металлургического района Челябинска. Во время задержания мужчина все-таки успел бросить малыша на землю, но полицейский сумел его спасти, вовремя подхватив за одежду.