Следователь из Златоуста в отпуске задержал подозреваемого в грабеже

Полицейский остановил злоумышленника в магазине.

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В Златоусте сотрудник полиции в отпуске задержал подозреваемого в грабеже. Следователь следственного Отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу капитан юстиции Александр Захаров находился в магазине, когда увидел, что неизвестный мужчина схватил с полки товар и, оттолкнув продавца, выбежал из магазина.

«Следователь задержал злоумышленника на улице. Вскоре на помощь подъехал наряд полиции, который доставил подозреваемого в отдел. Задержанным оказался местный житель, 1998 года рождения, ранее судимый за имущественное преступление», — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый может попасть в места лишения свободы на срок до четырех лет. В настоящее время его отпустили под подписку о невыезде.