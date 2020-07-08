Трое челяблинцев ограбили прохожих, но затем раскаялись

Обвиняемые признали свою вину.

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Несколько челябинцев осудят в Калининском суде за «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия не опасного для жизни или здоровья».

Три молодых человека в состоянии алкогольного опьянения еще 5 апреля 2020 года решили ограбить прохожего. Возле дома № 31 по улице 40 лет Победы они встретили мужчину, которого ударили и отняли мобильный телефон. Еще у одного прохожего забрали имущество стоимостью в 19 тысяч рублей.

«Указанные преступления раскрыты „по горячим следам“, соучастники обнаружены и задержаны сотрудниками полиции по поступившим ориентировкам. Третьему соучастнику удалось скрыться, однако на следующий день он добровольно явился в отдел полиции. Похищенным обвиняемые распорядиться не успели, имущество возвращено потерпевшим», — сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.

Все трое обвиняемых признали свою вину, а также сообщили о том, что раскаиваются в том, что произошло.