Мы подошли из-за угла: магнитогорца ограбили прямо на улице

Злоумышленник забрал у него телефон и золотые украшения.

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В Магнитогорске мужчина ограбил прохожего. Он подошел к незнакомцу и забрал у него мобильный телефон и золотые украшения. 39-летний потерпевший обратился в полицию, сообщив, что у него забрали имущество более чем на 27 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Агаповского района, подозреваемого в грабеже. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности.

«Отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП „Правобережный“ Следственного Управления УМВД России по городу Магнитогорску, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации — „Грабеж“. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до семи лет», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемого поместили в СИЗО, а украденные вещи были переданы владельцу.