Ограбление из-за нехватки денег совершил безработный магнитогорец

Ущерб составил более 14 тысяч рублей.

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В Магнитогорске полицейские задержали подозреваемого в грабеже. 28-летний мужчина украл у другого жителя города телефон и деньги. По признанию подозреваемого, преступление он совершил, потому что испытывал финансовые трудности.



С заявлением о грабеже в отдел полиции «Ленинский» Магнитогорска обратился 38-летний мужчина. Он пояснил, что неизвестный украл у него деньги и телефон, общей стоимостью более 14 000 рублей. Стражи правопорядка принялись искать преступника.

«Им оказался мужчина, 1992 года рождения, не имеющий постоянного места работы и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Злоумышленник пояснил, что ему нужны были денежные средства, поэтому он совершил хищение имущества, в дальнейшем хотел его реализовать, а денежные средства потратить на собственные нужды»,— рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи «Грабёж» уголовного кодекса России. За своё деяние 28-летний подозреваемый может получить до 4-х лет лишения свободы. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.