/ 25-летний водитель оставил пенсионерку умирать после ДТП

Молодой человек скрылся с места аварии в Катав-Ивановске.

Виновник ДТП пытался уйти от ответственности после того, как сбил пожилую женщину. Авария произошла накануне, 28 января, в 19 часов у дома на улице Малая площадь. 79-летняя пенсионерка переходила дорогу, а в этот время в ее сторону несся автомобиль.

Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода, по предварительным данным переходившего проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В результате травмы пенсионерки оказались несовместимы с жизнью. Женщина погибла на месте, не приходя в сознание. Через некоторое время был найден автомобиль «ВАЗ-2112», вскоре задержали и 25-летнего водителя.

В отношении мужчины составлен административный протокол по части 3 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), предусматривающий наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок до двух лет. — добавили в полиции.

Вопрос о возбуждении уголовного дела, а также — об избрании меры пресечения в данный момент решается.

