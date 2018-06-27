/ Трактор перевернулся на дороге в Челябинской области

Водитель пытался буксировать грузовик.

Дорожно-транспортным происшествием закончилась буксировка грузовика на дороге в Магнитогорске. Инцидент произошел накануне, 26 июня. Известно, что ГАЗ 3307 тащил аналогичное транспортное средство. По пути следования они решили объехать двигающийся впереди трактор.

Буксируемого мотануло в право и он зацепил трактор. — пояснили очевидцы.

Известно, что в ДТП никто не пострадал. Местные жители также акцентирруют внимание на том, что авария случилась на новом асфальте.

На месте работали сотрудники ГИБДД, Обстоятельства устанавливаются.