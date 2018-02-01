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Массовые проверки трезвости водителей пройдут в Челябинске

Рейд состоится в пятницу, 2 февраля.
сегодня в 19:02
  |  Общество

К сотрудникам ДПС ГИБДД присоединятся их коллеги из других населенных пунктов области. Масштабное мероприятие должно исключить из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения. Предполагается, что так удастся предотвратить множество аварий.

В январе 2018 года на территории Челябинской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, в которых 1 человек погиб и 25 получили ранения. Сотрудниками ГИБДД выявлено более 1500 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. — уточнили сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Добавим, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии или за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителю грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет или штраф в размере 30 тысяч рублей. Сообщить о нетрезвом водителе можно на сайте 74.мвд.рф или по телефонам: дежурная часть Управления ГИБДД — (351) 256-16-84; дежурная часть ГИБДД г. Челябинска — (351) 728-60-10.

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