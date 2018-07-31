/ «Скоростной» грузовик с полуприцепом упал на ограждение на чебаркульской трассе

Автомобилист выезжал с моста.

Под Чебаркулем на ровной дороге упал грузовик. Это произошло 30 июля. Как рассказали очевидцы, автомобилист на большой машине выезжал на трассу с путепровода, но безопасную скорость движения выбрать не смог. Авто повело на барьерное ограждение.

На 24 километре автодороги Чебаркуль — Мисяш водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем «Даф» с полуприцепом Коgel опрокинулся при съезде с путепровода. — рассказали сайту «Первый областной» в региональной ГИБДД.

Машина завалилась на пассажирскую часть, так что водитель серьезно не пострадал. Медики осмотрели его и решили, что для восстановления будет достаточно амбулаторного лечения.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.