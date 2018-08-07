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Связывающую с Казахстаном федеральную трассу закрыли из-за жары

Ограничения носят временный характер.
сегодня в 13:06
  |  Общество

Сегодня, 7 августа, на Южном Урале введены временные ограничения для движения транспорта по направлению к соседней республике в связи с повышенной температурой воздуха. В этот день ожидается плюс 32 градуса. Тяжелый транспорт может негативно воздействовать на дорожное покрытие. Так что упрдор «Южный Урал» объявил о прекращении движения большегрузов на участке трассы на границе Троицка и Казахстана. Соответствующее распоряжение опубликовано ведомством.

Ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, вводится до 20:00 на участке 16+270 — км 146+128 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан. — говорится в приказе Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

Отметим, что во избежание порчи асфальта на месте организован полив покрытия водой.

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