/ Платный дублер М-5 может появиться на Южном Урале

Вкладывать деньги в трассу будут власти и инвесторы.

Власти Челябинской области рассматривают возможность строительства платного автобана на дороге Сатка-Миасс. Новый участок трассы сократит время в пути для легкового транспорта и грузовиков. Сейчас проект находится в стадии разработки, оцениваются объем инвестиций и трудозатраты.

По поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского создана рабочая группа. Мы занимаемся созданием проекта обоснования инвестиций. Проведено несколько совещаний, определено какую работу ведет правительство и министерства, какую введут заинтересованные инвесторы. На данный момент мы уточняем трассу, согласуем ее с теми муниципалитетами, где она проходит. — рассказал радио «Business FM Челябинск» вице-губернатор Руслан Гаттаров.

Уже есть возможные инвесторы, но они не называются. Предпочтение будет отдано тому партнеру, который предложит наиболее выгодные условия. В правительстве считают, что проект интересен с точки зрения окупаемости.

Заключить концессионное соглашение планируют в течение года. Назвать сроки запуска платного автобана пока нельзя, это зависит от ряда факторов.