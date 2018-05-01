/ «Скорая» перевернулась после столкновения с иномаркой в центре Челябинска

Момент аварии попал на видео.

Сегодня, 1 мая, в вечернее время на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга произошла авария с участием «скорой». «ГАЗель» перевернулась после столкновения с движущейся машиной марки «Пежо». От удара карета медиков осталась лежать на боку.Авария попала на запись видеорегистратора. На ней видно, как движущаяся по проспекту «скорая» замедляет движение перед трамвайными рельсами. В это время автомобили, стоящие на Цвиллинга, начинают движение.

На месте работают сотрудники экстренных ведомств. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.